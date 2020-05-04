شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية ملحوظة ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.0885، بانتظار مزيد من الانخفاض بعد تجاوز هذا المستوى لزيارة حاجز 1.0840 كمحطة تالية، ليبقى السيناريو السلبي مرجحاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.0966 والثبات فوقه من جديد.

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