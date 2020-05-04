شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 4-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الخليج 365 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الأثنين 4-5-2020، ومن أهمها، إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، عدم وجود تغيير فى أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك، وتأكيد مصادر بوزارة البترول عدم تأثر أسعار البنزين بتعديلات قانون رسوم تنمية الدولة، ومجموعة من الأخبار الأخرى منها:

وزير المالية: لا تغيير فى أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا تغيير فى أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك، وأن الرسوم الجديدة التي أقرها البرلمان عليهما اليوم هي مجرد تسويات محاسبية بين وزارتى المالية، والبترول والثروة المعدنية، لن يتحمل المواطنون بمقتضاها مليمًا واحدًا زيادة في الأسعار.

مصادر: لا زيادة فى أسعار البنزين والسعر الحالى متضمن رسوم تنمية الموارد

قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لا زيادة فى أسعار المنتجات البترولية " البنزين بأنواعه والسولار" مع فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بقيمة 30 قرشا على منتج البنزين بأنواعه و25 قرشا على منتج السولار على كل لتر مُباع موضحا أن السعر الحالى للمنتجات البترولية متضمن لهذه الرسوم.

124 مليون و 266 ألف جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة إبريل الماضي

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أفرجت الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسـة الأستاذ بولا سليمان ميخائيل خـلال شهر إبريل 2020 عن 129 شهادة سحب دخان جزئية بعدد 12 ألف و 249 طرد بوزن إجمالي 2164 طن و 175 كيلو جرام .

24 مليون دولار التبادل التجاري المصري مع السوق العربية المشتركة يناير الماضي

أظهرت بيانات حكومية، أن التبادل التجاري بين مصر ودول السوق العربية المشتركة حقق تراجعا طفيفا مع بداية العام الجاري 2020، حيث بلغ نحو 24 مليون و326 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 33 مليون و234 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 8 ملايين دولار.

وزيرا الإسكان والشباب يضعون حجر الأساس لإنشاء مركز خدمات لوجيستية ببورسعيد

وضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز خدمات لوجيستية وتجارية وترفيهية فى مدينة بورسعيد.

الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 10075 وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 15291 وحدة ببورسعيد

قال الدكتور عاصم الجزار فى محافظة بورسعيد، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 10075 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 15291 وحدة أخرى، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمناطق مختلفة بالمحافظة، كما أنه جارٍ تنفيذ 3504 وحدات "146 عمارة" بالإسكان الاستثماري، بمدينة بور فؤاد.