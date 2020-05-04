شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.16% بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.16% رابحا 10.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6595.97 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.44% رابحا 95.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6726.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 252.1 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال، وارتفع 128 سهم، فيما تراجع 55 سهما.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 6.5%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.62%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.43%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.65%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.53%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.35%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.28%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.05%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.33%، ثم قطاعى المواد الأساسية والنقل بنسبة 0.21%.

وجاء سهم "أسيج"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.98%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 9.97%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 8.85%، فيما جاء سهم "زين السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 7.29%، ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 6.76%، ثم سهم "أسمنت أم القرى" بنسبة 6.23%.

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وفى سياق آخر أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية فى 31 مارس لعام 2020، وبلغت الإيرادات 11.398 مليار ريال مقابل 11.395 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة 0.026%، فيما بلغت صافى الخسائر 1.179 مليار ريال مقابل 636 مليون ريال بنسبة زيادة 85%.

وأرجعت الشركة، سبب الارتفاع فى صافى الخسارة للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى ارتفاع مصروف الطاقة المشتراة وأعباء التمويل، إضافة إلى تأثر الربع المماثل من العام السابق إيجابا بعكس مخصص.