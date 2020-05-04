شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 4 - 5 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 4 -5 -2020.

إيقاف تداول 41 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، إيقاف تداول أسهم 41 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة، الحديد والصلب المصرية، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، الملتقى العربى للاستثمارات، القلعة للاستشارات المالية، الشمس للإسكان والتعمير، أوراسكوم للاستثمار القابضة، العربية للصناعات الهندسية، جلاكسو سميثكلاين، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، مجموعة بورتو القابضة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، العربية لحليج الأقطان، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، أجواء للصناعات الغذائية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، العبوات الطبية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الإسماعيلية مصر للدواجن، دلتا للإنشاء والتعمير، العربية للأسمنت، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المنصورة للدواجن، القناة للتوكيلات الملاحية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية للدواجن.

البورصة تخسر 5.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 551.210 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.5 مليون ورقة مالية بقيمة 605.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.1 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.57%، والعرب على 5.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.6% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.39%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 19.6 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 20.5 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 10081 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 1526 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 11674 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 3862 نقطة.

Advertisements



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة: - جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 11.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.55%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 11.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.30%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.516 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.05%

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 109.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.80%

- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 12.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.18%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة: - أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 1.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.404 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 9.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.45%

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 5.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.44%

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.01%