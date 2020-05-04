الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 10075 وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 15291 وحدة ببورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب تفقدهم للمشروعات المختلفة بمدينة شرق بورسعيد "سلام"، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومرافقوهم، لتفقد الوحدات السكنية بمشروعي الإسكان الاجتماعي والاستثماري بمدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد.
وقال الدكتور عاصم الجزار فى محافظة بورسعيد، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 10075 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 15291 وحدة أخرى، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمناطق مختلفة بالمحافظة، كما أنه جارٍ تنفيذ 3504 وحدات "146 عمارة" بالإسكان الاستثماري، بمدينة بور فؤاد.
وشدد الوزير على ضرورة تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من مشروعات الاسكان المختلفة بالمحافظة، وتسليمها لمستحقيها، وكذا الاهتمام بتطبيق الاجراءات الاحترازية فى كل مواقع العمل، لحماية العاملين من الاصابة بفيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الإسكان ومرافقوه، وأثناء دخولهم لموقع تنفيذ الوحدات السكنية، مروا من خلال بوابات التعقيم، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية العاملين بالمشروعات المختلفة.
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