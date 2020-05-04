تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، بضغوط هبوط 9 قطاعات على رأسها الاتصالات.
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.13% خاسراً 55.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4830.36 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.25% خاسراً 65.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5182.49 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.82% خاسراً 34.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4138.72 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.5%، خاسراً 61.7 نقطة ليغلق عند مستوى 4039.96 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 95.9 مليون سهم بقيمة 24.9 مليون دينار كويتى عبر 6361 صفقة.
وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.64%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.20%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.09%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.87%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.21%.
وجاء سهم "شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.69%، تليه شركة الصناعات الوطنية بنسبة 10.67%، ثم شركة أسمنت الكويت بنسبة 5%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الدولية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.59% ثم شركة مشاعر القابضة بنسبة 9.51%، ثم شركة حيات للاتصالات بنسبة 8.24%.
وفى سياق متصل قرر مجلس إدارة شركة بيت التمويل الكويتى-بيتك، عن فسخ عقد عمل مازن سعد الناهض الرئيس التنفيذي للمجموعة، اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 مايو مع إعفائه من فترة الإخطار، وتكليف أحمد سعود الخرجى إضافة إلى عمله بالقيام بمهام وأعمال الرئيس التنفيذي اعتبارا من 5 مايو.
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