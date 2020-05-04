شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر نفط عمان 53 سنتا ليسجل 28.27 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم 27ر28 دولار وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم انخفض 53 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعه الذي بلغ 28.80دولار.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو المقبل بلغ 34.85 دولارًا للبرميل منخفضًا بمقدار 19.77 دولارًا سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر ابريل الجاري وذلك وفقا لوكالة الانباء العمانية .

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تراجعت أسعار النفط فى التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مما قلص مكاسب الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من استمرار وفرة المعروض النفطى، فيما قد يعرقل التوتر التجارى بين الولايات المتحدة والصين التعافى الاقتصادى حتى بعد بدء تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا. وبحلول الساعة 0008 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 1.46 دولار أو 7.6 بالمئة إلى 18.27 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 3.4% إلى 25.54 دولار للبرميل بعد أن لامست 25.53 دولار، كان خام برنت ارتفع الأسبوع الماضى بنحو 23 بالمئة بعد أن تكبد خسائر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

ومع بداية شهر مايو الجاري دخل اتفاق أوبك+ حيز التنفيذ هو الاتفاق الذى تم التوصل إليه الشهر الماضى عبر اجتماعى افتراضى عقدته منظمة أوبك برئاسة السعودية، ومنتجو نفط كبار آخرون بقيادة روسيا، فى إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، لخفض إنتاجهم النفطى مجتمعين بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا فى مايو ويونيو لمواجهة الفائض فى الإمدادات الناجم عن أزمة فيروس كورونا.