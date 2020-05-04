شكرا لقرائتكم خبر عن 124 مليون و 266 ألف جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة إبريل الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسـة الأستاذ بولا سليمان ميخائيل خـلال شهر إبريل 2020 عن 129 شهادة سحب دخان جزئية بعدد 12 ألف و 249 طرد بوزن إجمالي 2164 طن و 175 كيلو جرام .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر إبريل 2020 حوالي 16 مليون و672 ألف و312 جنيهاً، بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 105 مليون و953 ألف 845 جنيهاً وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليـون و81 ألف و216 جنيهاً والرسـوم المحصلة لحساب غرفة الأدخـنة 540 ألف و608 جنيها وإجـمالي المصاريف الإداريـة ودمغــة تنميـة الـموارد والدمغة النسبية والنوعية المحـصلة 905 جنيها .

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وبلغ إجمالي ضريبة المهن الحرة لشهر إبريل 2020 حوالي 6 ألف و450 جنيها، وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامـة لجمارك الدخان بالقاهـرة خلال شهر إبريل 2020 حوالي 124 مليون و266 ألف و538 جنيهاً .

وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة حوالي 6 مليون و 468 ألف و 642 جنيها.