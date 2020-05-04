الاقتصاد

طلبيات المصانع فى أمريكا تهبط بأكثر من المتوقع فى مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت طلبات الشراء الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مارس، وقد تواصل التراجع مع تضرر سلاسل الإمداد والصادرات من التعطلات الناتجة عن .

 

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إن طلبيات المصانع هبطت 10.3% وعدًلت الوزارة البيانات لشهر فبراير شباط بالخفض لتظهر تراجعا في الطلبيات بنسبة 0.1% بدلا من أن تكون مستقرة حسبما أشارت البيانات الأولية.

 

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تهبط طلبيات المصانع 9.7% في مارس.

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