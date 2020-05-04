شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات المصانع فى أمريكا تهبط بأكثر من المتوقع فى مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت طلبات الشراء الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مارس، وقد تواصل التراجع مع تضرر سلاسل الإمداد والصادرات من التعطلات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إن طلبيات المصانع هبطت 10.3% وعدًلت الوزارة البيانات لشهر فبراير شباط بالخفض لتظهر تراجعا في الطلبيات بنسبة 0.1% بدلا من أن تكون مستقرة حسبما أشارت البيانات الأولية.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تهبط طلبيات المصانع 9.7% في مارس.
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