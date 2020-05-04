شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليون دولار التبادل التجاري المصري مع السوق العربية المشتركة يناير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن التبادل التجاري بين مصر ودول السوق العربية المشتركة حقق تراجعا طفيفا مع بداية العام الجاري 2020، حيث بلغ نحو 24 مليون و326 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 33 مليون و234 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 8 ملايين دولار.

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وتتضمن قائمة الدول وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كلا من المملكة الأردنية الهاشمية وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 9 ملايين و600 ألف دولار، مقابل 11 مليون و500 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو مليون و800 ألف دولار، يليه التبادل التجاري مع سوريا وبلغ نحو 7 ملايين و800 ألف دولار، مقابل نحو 5 ملايين و700 ألف دولار في فترة المقارنة، بزيادة نحو مليوني دولار.

وتشمل القائمة أيضا كلا من العراق، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو مليون و700 ألف دولار، مقابل 4 ملايين و500 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 2 مليون و700 ألف دولار، بالإضافة إلى التبادل التجاري مع الجماهيرية الليبية، وبلغ نحو مليون و300 ألف دولار، مقابل 8 ملايين و800 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بنحو 7 ملايين و500 ألف دولار، وأخيرا اليمن بنحو 3 ملايين و700 ألف دولار، مقابل 2 مليون و500 ألف دولار، بزيادة بنحو مليون و200 ألف دولار.