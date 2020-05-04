شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: إنشاء وحدات جديدة لتطوير مصانع الشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، وتطوير وتحديث عدد من الوحدات بمصانع الشركات التابعة، لزيادة الكفاءة والحد من التلوث ،وترشيد الاستهلاك بجانب تغطية الموارد.

أضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365"، إن هناك تركيز على الارتقاء بشركتى سيناء للمنجنيز بمنطقة أبو زنيمة بجنوب سيناء، وشركة مصر لصناعة الكيماويات بالاسكندرية، موضحا أنه تم إنهاء الخلاف بين شركة سيناء للمنجنيز، وهيئة المجتمعات العمرانية والحصول على الأرض محل النزاع بمدينة بدر، بجانب إحلال وتجديد وعمل عمرة لمصنع الجبس بالشركة لتطويره، وإحلال وتجديد منظومة حلل الفرن، بما ينعكس على معدلات الإنتاج.

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وفيما يتعلق بشركة مصر لصناعة الكيماويات، أوضح رئيس القابضة للصناعات المعدنية، إنه تم إنشاء "تنكات" لتجميع مياه التبريد ،لبعض الوحدات لإعادة استخدامها ،لترشيد الاستهلاك بشركة مصر لصناعة الكيماويات ،مع إنشاء وحدة انتاج كلوريد حديديدك بطاقة 25 طن يوميا، لامتصاص العوادم بالمصنع.

أضاف مصطفى، إنه تم عمل دراسات جدوى للعديد من المشروعات، التى تستوعب المنتجات الزائدة بالشركة ،والتى تعود بالنفع عليها، مثل مشروع انتاج الكلوروبارافين، ومشروع الكالسيوم هسيبوكلوريت، وإسالة غاز الهيدروجين، ومشروع تراب تبييض الزيوت، موضحا إنه جارى اختيار الأفضل لتنفيذه بالشركة ،بما يساهم فى تحقيق الاستفادة المرجوة، مما ينعكس على الشركة مستقبلا.