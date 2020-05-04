شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تحقق معدل نمو 6% مع مبيعات 28.7 مليون هاتف خلال الأشهر الثلاثة من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، انخفضت مبيعات الهواتف الصينية بشكل كبير حيث بلغت 22% بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى الربع الأول من عام 2020، بينما تمكنت شركة هواوى من تحقيق زيادة فى معدل مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعالم 2020 بنمو 6% ليصل عدد هواتفها المباعة إلى 28.7 مليون هاتف، وتصبح الشركة رقم واحد بالعالم فى مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الاول من عام 2020، متخطية عدد الهواتف المباعة من قبل أقرب منافسيها.

كما قامت شركة هواوى مؤخرًا بالكشف عن نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2020، والتى أعلنت من خلالها عن تحقيق إيرادات بلغت 25.7 مليار دولار أمريكى بزيادة قدرها 1.4% سنويًا. وبهذا تظل هواوى تحتفظ بالمرتبة الثانية فى قائمة أكبر مُصنعى الهواتف الذكية بالعالم، وتحتل المرتبة الأولى كأكبر مُصنع هواتف ذكية فى الصين.



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والجدير بالذكر، أن تلك النتائج تتوافق مع استراتيجية الشركة التى اتبعها خلال فترة أزمة كورونا الحالية والتى تركز على التعاون الكامل مع مورديها وشركائها وعملائها من أجل مواكبة التحديات التى تواجه العالم، بالإضافة إلى تحقيق عدة مكاسب منها شحن أكثر من 8 مليون هاتف ذكى يدعم تقنية 5G للاتصالات، وأخيرًا إطلاق سلسلة هواتف HUAWEI P40، التى لاقت نجاح واشادة المستهلكين حول العالم.