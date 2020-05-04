شكرا لقرائتكم خبر عن 1% زيادة فى صادرات الصناعات الغذائية فى الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من عام 2020 حوالي 893 مليون دولار أمريكي محققة نسبة نمو 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتي بلغت 885 مليون دولار .

وقالت منار نصر المدير التنفيذى للمجلس فى تصريح خاص لليوم السابع، أن المملكة العربية السعودية تعتبر أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2020 بقيمة بلغت 89 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، ويليها ليبيا بقيمة 51 مليون دولار ونسبة نمو بلغت 12%، وتأتى الجزائر فى المرتبة الثالثة بقيمة 47 مليون دولار وبنسبة نمو 120%، بالاضافة إلى الأردن فى الترتيب الرابع بقيمة 43 مليون دولار ونسبة انخفاض في القيمة 16%، وفى المرتبة الخامسة الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو في القيمة 1%.

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وأضافت نصر، أن الخضار المجمد أكبر السلع الغذائية في القيمة خلال الربع الأول من عام 2020 بقيمة بلغت 105 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 6% عن صادرات نفس الفترة من عام 2019، ويليها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 86 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 1%، ثم زيوت الطعام بقيمة 51 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 122%، بالاضافة إلى الدقيق ومنتجات مطاحن بقيمة 45 مليون دولار ونسبة انخفاض بلغت 35%، وفى المركز الخامس الشيكولاتة بقيمة 43 مليون دولار ونسبة زيادة قدرها 3%.

وأكدت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، على أن التبادل التجارى مستمر بين الدول فى السلع الغذائية ما استمرار أزمة كورونا حول العالم، وتحتل الدول العربية الصدارة فى صادرات مصر من الصناعات الغذائية ، لافتة إلى أن وقت الانتقال بين الدول لا يمكن أن يسرى على انتقال السلع فيما بينها.