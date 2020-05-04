شكرا لقرائتكم خبر عن هانى برزى يوجه الشركات الغذائية باستخدام البرمجيات الحديثة فى الإنتاج والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إن التكنولوجيا المتقدمة هى أساس سير العمل داخل الشركات ولابد من تطبيق الوسائل الحديثة من أنظمة الجيل الجديد للحوسبة السحابية فى دعم الانتاج بالطرق الجديدة وإدارة ورقابة المبيعات والتوزيع، ولابد أن تبدأ الشركات الصغيرة والمتوسطة فى متابعة هذة الطرق داخل مؤسساتها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بين المجلس وصوفيا كريم رئيس أحد شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات فى العالم وبحضور منار نصر المدير التنفيذى للمجلس وعدد من الأعضاء .

وأضاف برزى خلال الاجتماع أن الجاهل فى العصر الحالى هو من ليس لدية القدرة فى التعامل مع أجهزة التكنولوجية الحديثة وأجهزة الكمبيوتر وليس من يجهل القرائة والكتابة مثلما كان يطلق فى السنوات الماضية ، ووجه الشركات بضرورة البدء فى اتباع الأساليب الحديثة للبرمجيات فى عملهم الذى يدعم من سير العمل فى السوق المحلى والتصدير للخارج .

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ويأتى الاجتماع على هامش توقيع المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بروتوكول تعاون مع واحدة من شركات احدى شركات البرمجيات الرائدة فى صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، وذلك في إطار خطة المجلس للنهوض بالشركات الغذائية المصرية وخاصةً الصغيرة والمتوسطة وإتاحة التكنولوجيا الرقمية بأسعار مناسبة.

ويهدف البروتوكول إلى إتاحة نظام الشركة التى تقدمة، وهو أحد أنظمة الجيل الجديد للحوسبة السحابية وتقديمة للشركات الأعضاء بأسعار مناسبة حيث يساعد في إدارة ورقابة دورة المبيعات والتوزيع بدءا من إدارة طلبات العملاء في أسواق التصدير وأيضا الأسواق المحلية، كما يسهم في إدارة المخازن والمستودعات والتسليم والتحصيل، بالإضافة إلى إدارة ورقابة أداء جهاز المبيعات وجهاز التسويق والترويج مع متابعة لحظية مباشرة للشاحنات والمندوبين.

من الجدير بالذكر، أن صادرات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية حققت نمو وصلت نسبتة إلى 8% حتى فبراير من العام الجارى، وجارى حصر معدل الصادرات فى الربع الاول من العام والذى سيشهد نمو ملحوظ، خاصة مع ارتفاع عمليات التبادل التجارى بين الدول فى القطاع الغذائى .