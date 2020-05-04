شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة بسبب شركات الطيران واحتدام الخلاف مع الصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الاثنين، عقب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصيني بخصوص منشأ فيروس كورونا، في حين هوت أسهم شركات الطيران الرئيسية بعد قول الملياردير وارين بافيت إنه باع أسهمه في القطاع.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 142.14 نقطة بما يعادل 0.60% إلى 23581.55 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.70 نقطة أو 0.55%، مسجلا 2815.01 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 49.63 نقطة أو 0.58% إلى 8555.32 نقطة.
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