الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة بسبب شركات الطيران واحتدام الخلاف مع الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الاثنين، عقب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصيني بخصوص منشأ فيروس ، في حين هوت أسهم شركات الطيران الرئيسية بعد قول الملياردير وارين بافيت إنه باع أسهمه في القطاع.

 

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 142.14 نقطة بما يعادل 0.60% إلى 23581.55 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.70 نقطة أو 0.55%، مسجلا 2815.01 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 49.63 نقطة أو 0.58% إلى 8555.32 نقطة.

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