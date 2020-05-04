بالأسماء.. حركة تنقلات مساعدى ومديرى المشروعات بشركات قطاع البترول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم حركة تنقلات بين مساعدي ومديري المشروعات بشركات قطاع البترول، وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتوفير الخبرات اللازمة لشغل بعض الوظائف، وكانت حركة التنقلات كالتالى: 1- المهندس محمد أحمد مختار إبراهيم مساعدا لرئيس للتخطيطوالمشروعات وعضوا بمجلس الإدارة بالشركة العامة للبترول. 2- المهندس رضا فتحي مصطفي حسن مديرا عاما للشئون الهندسية بشركة اسيوط لتكرير البترول. 3- المهندس محمد محمدى قطب مديرا عاما للمشروعات بشركة خالدة للبترول. 4- المهندس علي أحمد علي لبيب مديرا عاما للمشروعات بشركتي "دارا للبترول – بترودارا – غرب بكر للبترول". 5- المهندس عبد المنعم رمزي سالم محمد مديرا عاما للمشروعات بشركة إيست ريت بتروليوم "زيتكو". Advertisements 6- المهندس حاتم سعيد محمد السيد مديرا عاما للمشروعات بشركة أمل للبترول. 7- المهندس شريف السعيد محمود عبد الفتاح مديرا عاما للمشروعات بشركة الحمرا اويل. 8- المهندس خالد حسين حسن محمود مديرا عاما للمشروعات بشركة جنوب الضبعة للبترول. 9- المهندس سامح سعيد عبد الخالق الجندى مديرا عاما للمشروعات بشركة برج العرب للبترول. 10- المهندس هشام عباس محمد السيد مديرا عاما للمشروعات بشركة الفنار للبترول.

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