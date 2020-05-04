شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول علمى يحكم عمليات التعقيم بمقر "ماونتن فيو" ومواقعها ومجتمعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت شركة "ماونتن فيو" على الابتكار لقدرتها على طرح وتقديم كل ما هو جديد ومبتكر من منتجات عقارية. وفى ظل الأزمة الحالية بسبب فيروس "كورونا" المستجد، نجحت الشركة فى التعامل مع الوضع بمنتهى الاحترافية وانطلاقا من وعيها بمسئوليتها تجاه المجتمع خلال هذه الأوقات الصعبة، والآن تقوم "ماونتن فيو" بتقديم بروتوكولا للتعامل مع هذا الوضع على مستوى جميع المشروعات والمجتمعات والمواقع الانشائية وحتى مقرها الرئيسى ومكاتب العمل، تماشيا مع توجه الدولة بالتعايش مع المرض وتعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية منه وتجنب العدوى.





يتضمن بروتوكول PCF4 أو People Come First وهو ما يعنى "صحة الناس أولا" عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة والتى تقوم على أفضل الأسس العلمية والاستراتيجية للوقاية. وأول هذه الإجراءات وأكثرها ابتكارا، ممر وبوابات التعقيم والتطهير والتى يعبر من خلالها جميع العاملين والزائرين داخل وخارج المشروعات والمبانى الإدارية والمجتمعات ومواقع الانشاءات. هذا بالإضافة إلى آليات تعقيم السيارات نفسها أثناء دخولها وخروجها، وتزويد المبانى بأدوات وقائية لاستخدام المصاعد والأماكن الأكثر عرضة للتلامس للكثير من الأفراد.





إلى جانب هذه الطريقة المبتكرة للتعقيم التام، هناك فرق النظافة والتعقيم الدورية وعلى مدار الساعة لمقر الشركة والمكاتب والمواقع الانشائية بما فيها من معدات هذا بالإضافة إلى تعقيم المشروعات بالكامل والشوارع والأماكن العامة حرصا على سلامة الساكنين. كما تشدد "ماونتن فيو" إجراءات السلامة والوقاية الصارمة فى مواقعها الانشائية وأماكن العمل من خلال جلسات التوعية اللازمة، وتوزيع أدوات ومواد التعقيم والتطهير.



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وتأكيدا على الوقاية والأمان ولان صحة الجميع هى أولوية قصوى لدى الشركة، تطبق الشركة البروتوكول بحزم فى مواقع الانشاءات لضمان سير العمل بما يحقق الالتزام بخطط وجداول التسليم التى وعدت بها الشركة عملاءها، ليحدد البروتوكول مسافة آمنة للعمل بين العاملين فى المواقع، بما يضمن سلامة الجميع.





ويعكس هذا البروتوكول قدرة "ماونتن فيو" على التعامل مع الأزمة الحالية، حيث كانت من أولى الشركات التى شكلت لجنة لمتابعة وتقييم الأزمة للوقوف على أفضل الحلول للتعامل معها. كما يعكس إحساس الشركة بمسئوليتها تجاه المجتمع وتجاه العملين لديها وعملائها وعملها الدائم من أجل تحقيق كل ما هو أفضل للجميع.