شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بضغوط مبيعات للمؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 551.210 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.5 مليون ورقة مالية بقيمة 605.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.1 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.57%، والعرب على 5.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.6% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.39%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 19.6 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 20.5 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 10081 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 1526 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 11674 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 3862 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 1150 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1088 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 700 نقطة.

وصعدت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومى خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسى وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.