شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والشباب يضعون حجر الأساس لإنشاء مركز خدمات لوجيستية ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز خدمات لوجيستية وتجارية وترفيهية فى مدينة بورسعيد.

وقال الدكتور حسام رزق: يتكون المشروع من مركز تجارى ترفيهي يحتوي على (٤ دور للسينما - محال تجارية - مطاعم - ملاهي أطفال)، وممرات تجارية مغطاة (بواكى) بمدينة بورسعيد بإجمالي اطوال حوالى ٢ كم، وذلك لإعادة الطابع التاريخي للمدينة، بجانب تنفيذ ٤ أبراج إدارية مكونة من ١٢ دورا متكررا لتوفير المسطحات الإدارية المطلوبة للشركات المحلية والدولية المشتركة فى مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى جراج متعدد الطوابق سعة ١٤٥٠ سيارة لخدمة المركز التنموى، و٦٨ برجاً سكنياً تعاونيا (بمسطحات من ٨٠ : ١١٠ م٢)، و٢٢ برجاً سكنياً استثماريا (بمسطحات مختلفة)، ومسجد.

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واكد الدكتور عاصم الجزار: فى محافظة بورسعيد، تم الانتهاء من تنفيذ 10075 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 15291 وحدة أخرى، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمناطق مختلفة بالمحافظة، كما أنه جارٍ تنفيذ 3504 وحدات "146 عمارة" بالإسكان الاستثماري، بمدينة بور فؤاد.

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من مشروعات الاسكان المختلفة بالمحافظة، وتسليمها لمستحقيها، وكذا الاهتمام بتطبيق الاجراءات الاحترازية فى كل مواقع العمل، لحماية العاملين من الاصابة بفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الإسكان ومرافقوه، وأثناء دخولهم لموقع تنفيذ الوحدات السكنية، مروا من خلال بوابات التعقيم، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية العاملين بالمشروعات المختلفة.