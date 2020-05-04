شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تتراجع فى أول جلسة تداول بعد إجازة عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام جلسة تداول اليوم الاثنين، بعدما تعطلت أمس الأحد بمناسبة يوم العمال، بنسبة 0.75% خاسراً 9.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1300.96 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، بختام التعاملات 2.1 مليون سهم بقيمة 356.5 ألف درهم.

وتراجع 3 قطاعات ببورصة البحرين، على رأسها قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 28.13% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 7.69%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 7.5% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.99%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 4.37% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 6.25%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 4.81%.

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وفى سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن تحديث الدراسات الفنية المختلفة المرتبطة بعملية الاستحواذ من قبل بيت التمويل الكويتى، قبل استئناف إجراءات الاستحواذ، نظرا لامتداد فترة التأجيل المؤقت ونظرا للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وذلك حرصا على مصالح مساهميها

يذكر أن بورصة البحرين، قد تعطلت رسمياً أمس الأحد، بمناسبة يوم العمــال لعام 2020.