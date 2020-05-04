شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد الطيبى: القطاع العقارى سيكون أول المتعافين من أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال أحمد الطيبى، أن أزمة كورونا هى أزمة عالمية، تعد الأولى من نوعها، لافتا إلى أن القطاع السياحى، يعد من أكثر القطاعات تضررا نتيجة لفيروس كورونا، موضحا أن الأزمة أثرت على السياحة فى كل دول العالم وليس فى مصر بمفردها.

وأضاف رجل الأعمال أحمد الطيبى، أن انعكاسات فيروس كورونا على قطاع السياحة قد تمتد لأكثر من موسم، ولكن القطاع السياحى المصرى متدرب على معالجة الأزمات، وأنصح بضرورة الحفاظ على الكوادر والعمالة، واستثمار جزء من الأرباح فى تأهيل هذه الكوادر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع السياحى نمو كبيرة فور تخطى أزمة فيروس كورونا.

وبما يتعلق بالقطاع التجارى، قال إن هذا القطاع من القطاعات التى شهدت بالفعل تضررا نتيجة لفيروس كورونا بسبب اغلاق بعض الدول على نفسها واتباع الإجراءات الاحترازية وتوقف إلى حد ما التجارة بين البلدان، ولكن أتوقع أن ذلك سيكون له تأثيرا إيجابيا على المنتج المحلى واستعادة مكانته مرة أخرى.

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وحول القطاع العقارى، أكد رجل الأعمال أحمد الطيبى، أن القطاع العقارى يعد أقل القطاعات المتأثرة بفيروس كورونا، وشركات القطاع العقارى بمصر كبيرة وحققت أرباح تساهم فى تحملها هذه الأزمة، وهناك ما زال طلب على العقار، ومن المتوقع أن يكون القطاع العقارى أول المتعافين من أزمة كورونا.

وبما يتعلق بكيفية المواجهة، قال رجل الأعمال أحمد الطيبى، أن كل قطاع، لديه القدرة على مواجهة الأزمة، فقطاع السياحة يجب الاهتمام بالنظافة والتعقيم، لأن ذلك سيكون أسلوب حياة الفترة المقبلة، أما بالنسبة للعاملين فى قطاع التجارة، فسيكون للمنتج المحلى دور كبير كبديل للمنتج المستورد، أما بالنسبة للتطوير العقارى، أن قطاع العقارى يشهد فى مصر تنمية غير مسبوقة.

وأشاد رجل الأعمال أحمد الطيبى، بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بمواجهة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الدور التنموى الذى تبذله الحكومة المصرية والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمار، وخاصة فى المشروعات القومية.