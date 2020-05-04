شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسمنت القصيم" تقرر توزيع ريال واحد للسهم عن الربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة أسمنت القصيم، بجلسته المنعقدة اليوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الاول من العام 2020 بقيمة 90 مليون ريال، بما يعادل 1 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة - في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، على أن يتم صرف الأرباح اعتباراً من 19 مايو الجاري.

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وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن العام 2019 بقيمة 310.5 مليون ريال، بواقع 3.45 ريال للسهم.

وكشفت النتائج المالية لأسمنت القصيم عن تحقيق صافي أرباح بلغ 111.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 56 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع، على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع مصروف الزكاة، بالإضافة إلى الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية طويلة الأجل.