شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع يهبط بأرباح "مبكو" 28.7% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 28.7% خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 4.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 5.8 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 9.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 12.3 مليون ريال خلال العام السابق.

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وقالت الشركة إن تراجع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى انخفاض أسعار البيع بالإضافة إلى الزيادة في خسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة. وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وانخفضت الإيرادات إلى 173.9 ريال خلال العام الماضي، مُقابل إيرادات بلغت 181.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 99.4 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع وزيادة مصاريف البيع والتوزيع والزيادة في خسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة.