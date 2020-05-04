شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو خسائره ويتجه نحو الارتفاع مع صعود الخام الأمريكي أعلى 20 دولارا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين متخلصة من الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق اليوم بسبب مخاوف النزاع التجاري وضغوط العملة الأمريكية.



واتهمت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الصين بتسرب فيروس "كورونا" من معمل في "ووهان" التي كانت بؤرة انتشار المرض مما أثار المخاوف من رد انتقامي بين البلدين.



وتلقى النفط دعما اليوم من التفاؤل في الأسواق العالمي غزاء اتفاق "أوبك+" الذي تم البدء في تنفيذ من الأول من مايو/أيار بخفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 20.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 20.5 دولار وأقل سعر عند 18.05 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.5% إلى 26.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 27.2 دولار وأقل سعر عند 25.5 دولار.