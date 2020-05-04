شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأسترالي عقب صدور بيانات حكومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي في أعقاب صدور بيانات حكومية، ومع متتابعة أبرز التطورات على صعيد أزمة فيروس "كورونا".



وتجاوز عدد المصابين بالفيروس التاجي ثلاثة ملايين حالة في الشهر الماضي ويواصل إصابة المزيد من الأشخاص، كما توفي على أثره مئات الآلاف من البشر حول العالم.

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وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر قياس أداء التضخم في أستراليا بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي من القارءة السابقة عند ارتفاع بنسبة 0.2%، في حين ارتفع مؤشر موافقات الرهن العقاري في البلاد بنسبة 4%، وهو ما جاء دون توقعات بارتفاع نسبته 15%.



وساد القلق في الأوساط العالمية اليوم بسبب مخاوف تجدد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بسبب اتهامات من إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لبكين بتسرب فيروس "كورونا" من احد مختبراتها.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:41 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 0.6413، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6434 وأقل سعر عند 0.6372.