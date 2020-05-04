أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب المحلية اليوم ، عيار 21 نحو 740 جنيها، وعيار 18 نحو 634 جنيها، وعيار 24 نحو 846 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5920 جنيها.
وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 9 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحا
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