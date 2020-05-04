شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التعاملات عقب أنباء سلبية بشأن قطاع الطيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعقاب أنباء سلبية ضغطت على شركات الطيران.



وهبطت أسهم عدة شركات في صناعة الطيران المدرجة على البورصة الأمريكية بعد إعلان شركة "بركشاير هاثاوي" التي يتولى إدارتها الملياردير الشهير "وارن بافيت" تصفية كافة أصولها في هذه الصناعة.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه شركات الطيران والسفر من توقف أنشطتها نتيجة أزمة فيروس "كورونا" وأضرارها السلبية.



وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض مؤشر طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 10.3% في الشهر الماضي متجاوزا توقعات بتراجع نسبته 9.2%.



وعلى صعيد التتعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 208 نقاط) إلى 23516 نقطة، وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 2817 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 8682 نقطة.