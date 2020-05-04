شكرا لقرائتكم خبر عن عقود البلاديوم تواصل خسائرها وتنخفض أدنى 1900 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الإثنين مستهلة جلسات الأسبوع على نغمة سلبية، وذلك سوط ضغوط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن ترقب بيانات هامة في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وسوف تصدر يوم الجمعة المقبل بيانات تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأكبر في العالم فقد ملايين الوظائف في أبريل/نيسان الماضي.

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وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.3 نقطة، وسجلت العملة الأمريكية أعلى مستوى اليوم عند 99.4 نقطة بيننما سجلت أقل مستوى عند 98.5 نقطة.



وتترقب الأسواق عن كثب أيضا إجراءات إعادة فتح الاقتصادات في الولايات الأمريكية وانعكاسات ذلك على الصناعات المختلفة ومن بينها السيارات التي تستخدم البلاديوم بكثافة في صناعة مكونات تقلل انبعاثات العوادم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1872 دولار للأوقية، وسجل أعلى مستوى عند 1899.3 دولار وأقل سعر عند 1870 دولارا.