شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي تبدأ توزيع أرباح بقيمة 15 مليون ريال في 10 مايو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة المصافي العربية السعودية، بدء توزيع الأرباح النقدية بقيمة 15 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، اعتباراً من 10 مايو الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه سيتم توزيع الأرباح على أساس 15 مليون سهم قائم، بحصة تبلغ ريالاً واحداً لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

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وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 17.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 14.6 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 يعود إلى توزيعات الأرباح المستحقة عن عام 2019 من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها) بمبلغ 22.8 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات إلى 21 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 18.2 مليون ريال خلال العام 2018.