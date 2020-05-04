شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الجزيرة يبدأ صرف أرباح بقيمة 246 مليون ريال غداً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر بنك الجزيرة، بدء توزيع الأرباح المُقررة عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 246 مليون ريال، اعتباراً من غدٍ الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري.
وقال البنك - في بيان على موقع السوق - اليوم الإثنين، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 3% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.3 ريال للسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 991 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1 مليار ريال في العام 2018.
وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في العام 2019، الانخفاض في الزكاة المستحقة للسنة مقارنة بالسنة السابقة. الزكاة المستحقة للسنة السابقة كانت أعلى بسبب اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات من 2006م إلى 2017.
وأرجع البنك الارتفاع في دخل العمليات إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي الأرباح من استبعاد الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وصافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي الربح من القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل والأدوات المالية ودخل العمليات الأخرى.
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