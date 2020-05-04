فيس بوك ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 04-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وفي الوقت نفسه يحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.19% بما يعادل -2.44 نقطة ليستقر عند سعر 202.27 دولار، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 188.55، ليستهدف مستوى المقاومة 222.32.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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