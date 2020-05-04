شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.46% بما يعادل -0.58 نقطة ليستقر عند سعر 39.25 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع مرة أخرى، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 36.55، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 42.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه