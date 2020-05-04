شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يعمق من خسائره – تحليل – 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.45% بما يعادل -1.46 نقطة ليستقر عند سعر 40.92 دولار، ويأتي انخفاض السهم وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد، أمام استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 43.37، ليستهدف مستوى الدعم 37.48.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط