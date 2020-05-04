شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يعاود الانخفاض – تحليل – 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -4.86% بما يعادل -4.91 نقطة ليستقر السهم عند سعر 96.02 دولار، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 93.23، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 81.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط