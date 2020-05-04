شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يبتعد عن ذروة أسبوعين بسبب التوترات الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوعين مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،والتي قد تحد من حدوث انتعاش اقتصادي محتمل بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

انخفض خام برنت بنسبة 3.8% إلى مستوي 25.52$ ، من مستوى الافتتاح عند 26.53$ ، وسجل أعلى مستوي عند 26.53$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت "تسليم يوليو" بنسبة 0.5% ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى نحو أسبوعين عند 27.86$ للبرميل.

Advertisements

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حقق الخام الدولي ارتفاعا بنسبة 21% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، استنادا على آمال تحسن الطلب العالمي.

هدد الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية ردا على تفشي جائحة فيروس كورونا ، الأمر الذي جدد مخاوف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

ومن شأن تجدد الحرب التجارية العالمية ، الحد من احتمالات حدوث انتعاش اقتصادي قوي بعد النجاح فى السيطرة على جائحة الفيروس التاجي ، الأمر الذي سوف يسبب المزيد من المتاعب للطلب العالمي على النفط المنهار فعليا فى الوقت الحالي.

اتهم ترامب الصين بسوء التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد ، وقال إنه يعتقد أن الفيروس ربما يكون قد نشأ فى مختبر للفيروسات فى مدينة ووهان الصينية مصدر تفشي الجائحة العالمية.