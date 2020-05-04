شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتد بقوة من أدنى مستوى فى 5 أسابيع بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، بفضل نشاط الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.9 % إلى مستوى 99.48 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.57 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.57 نقطة الأدنى منذ 30 آذار/مارس الماضي.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.4% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل ،عزز من تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقد مؤشر الدولار نسبة 1.6% ،فى أول خسارة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر آذار/مارس الماضي ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

عاود المستثمرين التركيز على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول المتسبب فى اندلاع جائحة فيروس كورونا.

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الأحد إن هناك قدرا كبيرا من الأدلة على أن فيروس كورونا نشأ فى مختبر صيني في مدينة وهان الصينية.

وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم تجارية على الصين بسبب سوء التعامل مع الفيروس التاجي ،وأضاف أنه ليس لديه شك فى أن بكين قد ضللت العالم بشأن حجم وخطر المرض قبل أن يصبح جائحة عالمية.