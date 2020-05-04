شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة 7 أسابيع بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول المتسبب فى اندلاع جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 3.2% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الخميس أخر جلسات الأسبوع الماضي ، منخفضا بنسبة 2% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 349.22 نقطة.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاع بنسبة 3.3 % ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، بفضل تحسن شهية المخاطرة ، مع اتجاه بعض الدول لتخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ،وبعد ظهور نتائج مبشرة لأحد الأدوية المرشحة لعلاج مرض الفيروس التاجي.

وحقق المؤشر على مدار جلسات نيسان/أبريل المنصرم ، أكبر مكسب شهري منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، بفضل توالي إجراءات التحفيز من كبري البنوك المركزية العالمية ، وآمال النجاح فى السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

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تصدر قطاع السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 5% ، بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين ،تاليه قطاع الطاقة مع تراجع بنسبة 4.7% بسبب هبوط أسعار النفط بالسوق العالمية.

هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم على الصين بسبب سوء التعامل مع الفيروس التاجي ،وأضاف أنه ليس لديه شك فى أن بكين قد ضللت العالم بشأن حجم وخطر المرض قبل أن يصبح جائحة عالمية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايو بومبيو" يوم الأحد إن هناك قدرا كبيرا من الأدلة على أن فيروس كورونا المستجد نشأ فى مختبر صيني في مدينة وهان الصينية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 2.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بسبب عودة شبح الحرب التجارية الأمريكية ضد الصين.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 3.6% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 3.5% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 3.9% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3%.