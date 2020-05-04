الاقتصاد

الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي بفعل التوترات الأمريكية الصينية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، فى ظل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بفعل تصاعد المخاوف حيال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول التسبب فى جائحة فيروس .

 

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9% إلى 1,713.36$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,698.55$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,691.94$.

 

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.8% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,670.30$ للأونصة.

 

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.6% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، مع اتجاه بعض الدول لتخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

 

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الأحد إن هناك قدرا كبيرا من الأدلة على أن فيروس كورونا نشأ فى مختبر صيني في مدينة وهان الصينية.

 

تأتي تلك التصريحات بعدما هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم تجارية على الصين بسبب سوء التعامل مع الفيروس التاجي ،وأضاف أنه ليس لديه شك فى أن بكين قد ضللت العالم بشأن حجم وخطر المرض قبل أن يصبح جائحة عالمية.

 

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة  بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 11.4 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1067.90 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.

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