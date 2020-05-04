شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل التعافي بفضل نشاط طلب الأصول الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوع ، بفضل نشاط الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة ، فى ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين هو التسبب فى اندلاع جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.8% إلى مستوي 15.05$ ، من مستوي الافتتاح عند 14.93$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 14.70$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.7% ، ضمن عمليات تعافي ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوع عند 14.58$ للأوقية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار الفضة نسبة 1.8% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بسبب تباطؤ الطلب على الأصول الآمنة ، فى ظل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية ، بعد تطورات إيجابية حول جائحة فيروس كورونا.

فى الوقت الحالي يعزف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، والتركيز على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة وعلى رأسهم الذهب والفضة ، بسبب تصاعد المخاوف حيال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول التسبب فى اندلاع جائحة فيروس كورونا.

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الأحد إن هناك قدرا كبيرا من الأدلة على أن فيروس كورونا نشأ فى مختبر صيني في مدينة وهان الصينية.

تأتي تلك التصريحات بعدما هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم تجارية على الصين بسبب سوء التعامل مع الفيروس التاجي ،وأضاف أنه ليس لديه شك فى أن بكين قد ضللت العالم بشأن حجم وخطر المرض قبل أن يصبح جائحة عالمية.