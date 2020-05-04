ارتفاع عجز الميزان التجاري لتركيا بنسبة 45 في المئة خلال الشهر الماضي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع عجز الميزان التجاري لتركيا خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 45 في المئة سنويا إلى 3.97 مليار دولار مقابل 2.73 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجعت صادرات تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 41 في المئة سنويا إلى 8.99 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بنسبة 28 في المئة إلى 13 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات خلال الشهر الماضي إلى 69.4 في المئة مقابل 84.9 في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وانعكست زيادة عجز الميزان التجاري لتركيا على قيمة الليرة التركية التي تراجعت أمام الدولار يوم الجمعة الماضي إلى أقل مستوياتها منذ آب/أغسطس 2018 حيث جرى تداولها بسعر 7.04 ليرة لكل دولار، فى البورصات العالمية في اعقاب أسبوع من عمليات البيع الكثيف للدولار من جانب البنوك التركية للدفاع عن الليرة.

Advertisements

ويعتبر سعر 7 ليرات لكل دولار حاجز نفسي في تركيا.

كانت الليرة قد سجلت انخفاضا قياسيا إلى 7.08 ليرة لكل دولار في آب/أغسطس 2018 عندما نشب نزاع دبلوماسي وتجاري بين أنقرة وواشنطن مما أدى إلى انهيار العملة التركية التي فقدت حوالي 40% من قيمتها في ذلك الوقت.