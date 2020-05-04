شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية في محاولة للارتقاء فوق 0.6407 بعد مهاجمته هذا الصباح، لنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لهذا المستوى، مع التذكير بأن الثبات دون سيدفع السعر إلى 0.6235 كهدف سلبي تالي، بينما التماسك فوقه سيمكّن السعر من استئناف المسار الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.6685.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6300 والمقاومة 0.6460

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي