شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت دون مستوى 26.00، بينما يحاول المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر، وكما أشرنا صباحاً، نحتاج لتأكيد الإغلاق اليومي بالنسبة للمستوى المذكور لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.66 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي