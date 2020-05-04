شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النفط عالقاً بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 17.90 والمقاومة 19.05، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار اختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.65 والمقاومة 20.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير