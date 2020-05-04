شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الفضة دون مستوى 15.08، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط فعالة لهذا اليوم، بانتظار زيارة مستوى 14.17 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون 15.08.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.60 والمقاومة 15.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط