شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً صاعداً الآن ليتخطى المتوسط المتحرك 50، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 1747.43 كمحطة رئيسية تالية.

من هنا، فإننا بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1678.45 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1680.00 والمقاومة 1730.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد