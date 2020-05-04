شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية ليكسر مستوى 1.2435 ويحاول الثبات دونه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 1.2304 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً بقية اليوم بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الفشل بالتماسك دون 1.2435 واختراق 1.2515 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للارتفاع على المدى اللحظي والقصير.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2380 والمقاومة 1.2500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم