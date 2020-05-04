شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار دون مستوى 1.0966، ليكون الميل الهابط مرجّحاً بقية اليوم، في طريقه لزيارة مستويات 1.0885 ثم 1.0840 كمحطات سلبية تالية.

وبالتالي، نحن بانتظار تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.0966 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر للارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0840 والمقاومة 1.1067

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم