شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بفعل تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين حيث الخام الأمريكي بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،ويستمر الخام الدولي "نفط برنت" فى الابتعاد عن أعلى مستوى فى نحو أسبوعين ، يأتي هذا التراجع بفعل تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،والتي قد تحد من حدوث انتعاش اقتصادي محتمل بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 5.5% إلى مستوي 18.05$ ،من مستوى الافتتاح عند 19.11$، وسجل أعلى مستوي عند 19.53$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 3.8% إلى مستوي 25.52$ ، من مستوى الافتتاح عند 26.53$ ، وسجل أعلى مستوي عند 26.53$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حققت العقود الآجلة للخام الأمريكي "عقود يونيو" ارتفاعا بنسبة 3.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت "تسليم يوليو" بنسبة 0.5% ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى نحو أسبوعين عند 27.86$ للبرميل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 13.75% ، وصعد الخام الدولي بنسبة 21% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، استنادا على آمال تحسن الطلب العالمي.

هدد الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية ردا على تفشي جائحة فيروس كورونا ، الأمر الذي جدد مخاوف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

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ومن شأن تجدد الحرب التجارية العالمية ، الحد من احتمالات حدوث انتعاش اقتصادي قوي بعد النجاح فى السيطرة على جائحة الفيروس التاجي ، الأمر الذي سوف يسبب المزيد من المتاعب للطلب العالمي على النفط المنهار فعليا فى الوقت الحالي.

اتهم ترامب الصين بسوء التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد ، وقال إنه يعتقد أن الفيروس ربما يكون قد نشأ فى مختبر للفيروسات فى مدينة ووهان الصينية مصدر تفشي الجائحة العالمية.

من ناحية أخرى ، أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 53 منصة ، فى سابع انخفاض أسبوعي على التوالي.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 325 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 3 حزيران/يونيو 2016.

الإغلاقات الواسعة الحالية فى منصات استخراج النفط الصخري فى الولايات المتحدة ، بسبب أسعار النفط المنهارة ،والخسائر الفادحة التي يتكبدها كبار المنتجين المحليين ، فى ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

وبسبب تلك الإغلاقات أيضا تراجع إنتاج النفط الأمريكي إلى 12.1 مليون برميل يوميا فى الأسبوع المنتهي 24 نيسان/أبريل الماضي ،والذي يعد أدنى مستوى منذ تموز/يوليو 2019.