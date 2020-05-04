شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن ذروة 4 أسابيع بفعل التوترات بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.0923$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0968 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0974$

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.1017$ ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 1.5% مقابل العملة الأمريكية ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر آذار/مارس الماضي ، بسبب تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية فى ظل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

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وأبقي المركزي الأوروبي يوم الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات الصفر بالمئة ،وأكد على استمراره فى تنفيذ برنامج التحفيز النقدي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ،مؤكدا على عدم التوسع فى التسهيلات الكمية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.9% ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 98.57 نقطة المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، عاكسا انتعاش قوي فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش بفضل تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.

اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الصين بسوء التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد ، وهدد بفرض تعريفات جديدة على بكين ، وقال ترامب إنه يعتقد أن الفيروس ربما يكون قد نشأ فى مختبر للفيروسات فى مدينة ووهان الصينية مصدر تفشي الجائحة العالمية.