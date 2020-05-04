شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في سبعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 16 من نيسان/أبريل، حينما اختبرت الأعلى له منذ 13 من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق للتوترات الأخيرة بين واشنطون وبكين بسبب تفشي فيروس كورونا عالمياً والقلق من موجة ثانية لتفشي الفيروس التاجي مع قرب انقضاء الإغلاق العالمي.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.03% لتتداول حالياً عند 762.55$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 762.75$ للأونصة مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 751.51$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.27% إلى 99.38 مقارنة بالافتتاحية عند 99.11.

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هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تراجعاً 9.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آذار/مارس،، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس حد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه سيكون هناك لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية العام، مع العلم، أن مسئولي الصحة العامة أفادوا مسبقاً بأن التوصل للقاح للفيروس التاجي قد يستغرق من عام إلى 18 شهر.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه الأسبوع الماضي عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصادياتها بشكل سريع وآمن، معرباً عن كون خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد بشكل تدريجي قيد التنفيذ في الولايات الأمريكية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 3.35 مليون ولقي 238,730 شخص مصرعهم في 215 دولة.

وتابعنا أيضا بالأمس أدعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن هناك "كمية كبيرة من الأدلة" على أن فيروس كورونا برز من مختبر صيني في مدينة وهان الصينية، بينما لم يقدم أي دليل على ذلك الادعاء، ونود الإشارة، لكون وكالة الاستخبارات الأمريكية استنتجت مسبقاً أنه الفيروس ليس من صنع البشر، وتطرقت بعض التقرير منذ قليل لكون وثائق المخابرات الأمريكية تتهم الصين بإخفائها بشدة تفشي الفيروس لتخزين الإمداد الطبية.